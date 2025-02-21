Препарат для предотвращения преждевременных родов начнут выпускать в Дубне

Компания «ПСК Фарма» из Дубны зарегистрировала новый препарат, который позволяет предотвратить преждевременные роды. Действующее вещество лекарства атозибан доказало свою эффективность во время клинических исследований.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области отметили, что препарат могут использовать будущие матери старше 18 лет.

«Атозибан помогает многим женщинам сохранить беременность и родить здоровых детей. Именно поэтому крайне важно, чтобы этот препарат выпускался на территории нашей страны и всегда был доступен», — отметила генеральный директор компании «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.

Она уточнила, что это позволит каждой женщине при необходимости быстро получить своевременное лечение.