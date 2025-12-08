Премию «Женщина года» вручили в Раменском округе

Конкурс проводится второй год подряд. Главная награда присуждается за вклад в развитие округа, общественную деятельность, профессиональные достижения и укрепление семейных ценностей. В этом году из 175 претенденток выбрали 12 победительниц в разных номинациях.

Ольга Михеева выиграла в номинации «Патриот года в бизнесе». Мастерица уже почти 10 лет вместе со своей командой шьет русские народные костюмы. А на днях Ольга стала лучшей и в межрегиональном конкурсе женского предпринимательства.

«Для меня вообще удивлением было, что меня обозначили женщиной года, скажу вам по секрету. У меня родился ребенок четвертый четыре месяца назад, поэтому я даже не ожидала, что меня еще и сюда отправят. Наша миссия — сохранить культурный код для нашей молодежи именно в круговороте нашей современности», — поделилась Ольга Михеева.