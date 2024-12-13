Премию в сфере СМИ имени журналиста Виктора Мельникова вручили в Раменском

Представители средств массовой информации получили премию имени Виктора Мельникова. Специалистов наградили за выдающиеся заслуги в профессиональной деятельности. Премию получила и корреспондент Раменского медиацентра Елизавета Скрябина.

Мероприятие прошло в Малом зале ДК «Сатурн». Журналистов наградили в четырех номинациях. Всего награду вручили 11 специалистам.

Елизавета Скрябина из Раменского получила премию в номинации «Журналистика». Ее путь в этой профессии начался с открытия Раменского телевидения.

Победителями в той же номинации также стали главный редактор журнала «Южный форпост» из Серпухова Мария Яковлева-Алексеева и главный редактор «Искра-ВЭКТ» Денис Снетков.

Лучшими в номинации «Общественная деятельность» стали заведующая отделом «Тонус», координатор международного фестиваля медийного творчества «Братина» Светлана Конькова, редактор издательско-коммуникационной группы «Бизнес Диалог Медиа» Елена Александрова, а также журналист, сценарист, продюсер Ирина Мелетина.

В номинации «Развитие СМИ» отметили директора и главного редактора «ТВ „Поиск“» Алексея Орлова, главного редактора газеты «Новобытовский вестник» Дарью Модестову, администратора паблика «Электростальский калейдоскоп» Александра Гуляева.

Специальную премию «За просветительскую деятельность» вручили краеведу и журналисту Вячеславу Сухареву и журналисту, старшему преподавателю Московского университета имени А. С. Грибоедова Кристине Смекалиной.