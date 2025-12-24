Премию главы округа за спортивные достижения вручили в Подольске
Торжественная церемония подведения спортивных итогов года «Триумф» состоялась в Подольске. На сцене чествовали наставников и спортсменов, показавших в этом году выдающиеся результаты.
Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов вручил награды 30 лауреатам премии главы городского округа за высокие спортивные достижения в сезоне. В число награжденных вошли воспитанники и представители школ олимпийского резерва «Космос», «Труд», «Лидер», «Пахра», спортивных школ «Весна» и «Витязь», физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Корсар-Спорт» и других учреждений.
Глава Подольска также поздравил лауреатов ежегодной премии, которая носит имя основоположника тяжелой атлетики в округе Михаила Аптекаря.
«Прошедший сезон был насыщен яркими соревнованиями и серьезными достижениями. Подольские спортсмены достойно представляли наш округ на всех уровнях и в очередной раз подтвердили статус спортивной столицы Подмосковья», — подчеркнул Григорий Артамонов.
С приветственным словом на церемонии выступил заместитель министра физической культуры и спорта Московской области Алексей Кокурин. Он вручил 14 юношам удостоверения «Мастер спорта».
Председатель совета депутатов Игорь Науменков отметил, что достижения подольчан будут вписаны в славную историю округа. «Гордимся нашими спортсменами и желаем, чтобы их достижения стали более великими», — сказал он.
Игорь Науменков вручил преподавателям благодарственные письма совета депутатов. Заместитель главы округа Вадим Буров подчеркнул, что Подольск в этом году отличился большим количеством наград — в общей сложности их было завоевано более 2 тысяч.