Премию главы округа за спортивные достижения вручили в Подольске

Торжественная церемония подведения спортивных итогов года «Триумф» состоялась в Подольске. На сцене чествовали наставников и спортсменов, показавших в этом году выдающиеся результаты.

Руководитель муниципалитета Григорий Артамонов вручил награды 30 лауреатам премии главы городского округа за высокие спортивные достижения в сезоне. В число награжденных вошли воспитанники и представители школ олимпийского резерва «Космос», «Труд», «Лидер», «Пахра», спортивных школ «Весна» и «Витязь», физкультурно-спортивного клуба инвалидов «Корсар-Спорт» и других учреждений.

Глава Подольска также поздравил лауреатов ежегодной премии, которая носит имя основоположника тяжелой атлетики в округе Михаила Аптекаря.

«Прошедший сезон был насыщен яркими соревнованиями и серьезными достижениями. Подольские спортсмены достойно представляли наш округ на всех уровнях и в очередной раз подтвердили статус спортивной столицы Подмосковья», — подчеркнул Григорий Артамонов.