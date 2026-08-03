Премию деятелям культуры вручили на фестивале в Воскресенске

На аромафестивале «Шик-МОДЕРНЪ» 1 августа в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошла церемония вручения премии «Золотая груша». Премию учредили компания «Феодора Медиа» и Культурный центр «Усадьба Кривякино» в рамках проекта «Грушевый садик в Кривякино».

Идея проекта родилась после того, как в День химика сотрудники филиала «ВМУ» компании «Уралхим» высадили в парке 14 саженцев груш, воссоздав исторический грушевый сад.

Начальник Управления культуры администрации округа Елена Баклушина удостоена премии в номинации «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства». В номинации «За сохранение исторического наследия» награждена директор муниципального учреждения «Парки городского округа Воскресенск» Оксана Сайкина. Награды также получили авторы проектов, лидеры государственных и муниципальных учреждений, представители компаний за креативные идеи и их реализацию. Церемонию награждения провел известный российский теле- и радиоведущий Александр Рулев.