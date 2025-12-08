Премия «ЛУЧ» прошла в Раменском

День добровольца в России отметили в Раменском. В этот день округ чествовал своих самых активных граждан на ежегодной премии «ЛУЧ. Лидер, участие, человек».

Дворец культуры «Сатурн» стал ареной для праздника. В центре внимания оказались победители в пяти номинациях, чья деятельность охватывает самые важные сферы общественной жизни. Отряд «Кобра» из Раменского колледжа победил в номинации «Социальное волонтерство».

Лучшим проектом в номинации «Помощь братьям нашим меньшим» был признан «Они имеют право на жизнь» под руководством Татьяны Гушкан и Анастасии Куприяновой. В «Героической номинации» признания удостоился Станислав Николаев, генеральный директор «Гжельские Ветераны Боевых Действий и Локальных Конфликтов». В этот вечер также прозвучали особые слова благодарности и были вручены медали «За помощь фронту». Этих наград удостоились куратор волонтерской ячейки музея-аптеки в деревне Донино Наталья Иващенко и Елена Николаева — мать бойца СВО. В номинации «Надежный тыл» за самоотверженную и кропотливую работу по обеспечению всем необходимым тех, кто находится на передовой, была отмечена Маргарита Удалова. Проект «Виват, Кадеты!» победил в категории «Патриотическое волонтерство».

Праздничное настроение церемонии поддерживали творческие номера от местных коллективов, включающие танцевальные выступления, вокальные композиции и театральные постановки. Уже пятый год в округе функционирует штаб «Волонтеры Подмосковья», объединивший тысячи неравнодушных молодых людей и ставших мощным двигателем социальных изменений.