Премия губернатора Подмосковья нашла своего победителя в Домодедове

В Министерстве культуры и туризма Московской области подвели итоги конкурса на премию губернатора «Лучший по профессии». Среди лауреатов — заведующая филиалом «Городской детской библиотеки № 32» в городском округе Домодедово Анна Фролова. Она разработала и внедрила уникальную методику «Летние чтения», которая помогает детям вовлекаться в чтение и легче усваивать заданную на лето литературу.

Анна Фролова окончила Российский государственный социальный университет по специальности «учитель информатики». Ее профессиональный путь начался в научной библиотеке вуза, где она помогала студентам получать необходимую литературу.

Фролова поделилась своими мыслями о профессиональном развитии: «Это необходимо, чтобы идти в ногу со временем, изучать новых авторов, современные программы и тенденции в детском чтении».

Недавно заведующая библиотекой прошла программу «Современное чтение детей и подростков» и планирует продолжить обучение.

Премия губернатора — престижная ежегодная награда. В 2025 году руководство библиотеки предложило Анне Фроловой подать заявку на участие в конкурсе. Собрав пакет документов, включающий личные и коллективные достижения, она прошла в очный тур и представила свою программу «Летние чтения» перед жюри.

В рамках этой программы дети соревнуются, кто больше прочитает, рассказывают о книгах и борются за кубок победителя. Каждая прочитанная страница фиксируется, а дети отвечают на вопросы по содержанию.

Особенной мотивацией для юных читателей стала библиотечная валюта — «Читаймер». За каждые 100 страниц дети получают монетку, которую в конце лета можно обменять на канцелярские товары или книги на специальной ярмарке. Тематические летние сезоны — детективные, фантастические — делают чтение еще увлекательнее.