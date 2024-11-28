Церемония вручения премии «Сердце Матери» прошла в Ногинске

Торжественная церемония вручения пятой, юбилейной премии главы Богородского округа «Сердце Матери» прошла в Московском областном театре драмы и комедии. Премию, памятные подарки и сертификаты получили восемь жительниц округа.

Премия нашла живой отклик в сердцах жителей Богородского округа. Горячая линия разрывалась от количества поступающих звонков — люди спешили подать заявку на участие.

«Мама вдохновляет нас на первые успехи, с глубокой болью переживает все наши неудачи. И очень часто сама нуждается в благодарности и поддержке. Моя мама всегда была опорой для меня. Несколько лет назад она ушла. Память о ней я бережно храню все эти годы. Именно в благодарность мамам, которые отдают свои сердца детям, мы проводим ежегодную премию „Сердце матери“, — сказал глава Богородского округа Игорь Сухин.

В фойе театра работали интерактивные зоны для детей и взрослых. Яркие сольные номера, танцевальные композиции украсили этот вечер. Ну и, конечно же, самым главным украшением стали сами участницы — наши дорогие и любимые мамы.

За пять лет проведения премии было подано больше 1000 заявок. Наградили 40 мам в разных номинациях.

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