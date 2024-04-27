Премии лучшим работникам предприятий вручили в Луховицах | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 08:53 Премии лучшим работникам предприятий вручили в Луховицах Телеканал «360»

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Вручение премий имени Героев социалистического труда — ежегодное событие для Луховиц. Проводится оно по инициативе администрации и местного отделения партии «Единая Россия». Лучших работников предприятий, учреждений и организаций округа поощряют финансовым вознаграждением.

С 2024 года лучших специалистов выбирают не только в агропромышленном комплексе, но и в сфере услуг, в производственной отрасли, в малом и среднем бизнесе, а также в социальной сфере и в области спорта.

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В каждой из 21 номинации выбирают одного победителя — обладателя премии. В их числе оказываются как руководители предприятий, так и рядовые труженики.

«Мы помним героев, которые ковали победу во времена Великой Отечественной войны, есть у нас в округе и герои социалистического труда. В честь каждого из них создана премия для лучших в здравоохранении, образовании, спорте, культуре, промышленности и так далее», — рассказал глава городского округа Луховицы Сергей Тимохин.

В рамках торжественного мероприятия чествовали и заслуженных работников сельского хозяйства Московской области. Обладателями почетного звания стали сотрудники племзавода «Пойма» — главный инженер Алексей Бердышев и тракторист Евгений Ковальков.

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