Премьеру спектакля про Алису в стране чудес покажут в Дмитрове 25 октября

Постановку про Алису в стране чудес покажут актеры студии «Энергия театра» в центре культурного развития «Синьковский» в Дмитровском округе. Спектакль расскажет о приключениях, описанных в сказке Льюиса Кэролла.
Показ состоится 25 октября. Спектакль «Приключения Алисы» подготовили актеры театральной студии «Энергия театра» под руководством Григория Алекса.
Со сцены расскажут о приключениях маленькой девочки Алисы в волшебной стране, населенной необычными жителями. Актеры уверяют, что история научит любознательности и добру.
Спектакль начнется в 17:00. Прийти может любой желающий.