Премьеру спектакля о вековой истории города показали в Наро-Фоминске

29 мая в ЦДК «Звезда» состоялся показ театрализованной программы «Сотня лет — сотня голосов», посвященной 100-летию Наро-Фоминска. Постановку подготовил образцовый коллектив «Театр песни „Лилиум“ из Апрелевки, который работал над проектом около шести месяцев.

Творческая работа стала частью праздничной программы, приуроченной к юбилею города. Спектакль объединил музыкальные номера, хореографические композиции, архивные фотографии и кадры хроники, рассказывающие о ключевых этапах развития Наро-Фоминска. Зрителям представили историю города через судьбы его жителей, важные события и перемены, которые происходили на протяжении столетия.

В зрительном зале собрались жители округа, депутаты, военнослужащие Кантемировской дивизии и десантных полков. На сцене прозвучали песни о родном крае, были показаны эпизоды, посвященные становлению города, трудовым достижениям его жителей, событиям военных лет, восстановлению после войны и дальнейшему развитию территории.

«Коллектив под руководством Виктории Ягодиной готовился к этой премьере около полугода. Перед нами стояла задача рассказать историю Наро-Фоминска языком музыки, театра и танца», — сообщила директор ДК «Апрелевка» имени О. Р. Кузнецовой Олеся Зайцева.

Идею постановки воплотила творческая команда под руководством артиста театра и кино Андрея Лобачевского, который выступил главным идеологом и режиссером проекта. Авторы стремились показать не только исторические факты, но и атмосферу разных эпох, а также характер людей, которые создавали историю города.

После завершения показа зрители поблагодарили артистов продолжительными аплодисментами. Многие отмечали, что постановка вызвала сильный эмоциональный отклик и стала одним из самых ярких событий юбилейной программы, посвященной 100-летию Наро-Фоминска.