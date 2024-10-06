Премьерный показ спектакля «Ночь ее откровений» пройдет в Дмитрове 13 октября

В Центральном дворце культуры «Созвездие» в Дмитрове 13 октября состоится премьера спектакля «Ночь ее откровений». В главных ролях выступят известные актеры Игорь Лифанов и Лиза Арзамасова.

Сюжет спектакля погрузит зрителей в жизнь немолодого бизнесмена, чья устоявшаяся жизнь переворачивается с ног на голову после случайной встречи в баре с юной красавицей. Она кажется ангелом, но и у нее есть свои тайны. Эта авантюрная мелодрама с комедийным подтекстом обещает стать настоящим событием сезона.

Директор ЦДК «Созвездие» Наталья Мутовкина рассказала, что спектакль наполнен музыкой, танцами и невероятными спецэффектами. Это практически детективная история с лихо закрученным сюжетом, которая заканчивается самым неожиданным образом.

Возрастное ограничение для зрителей — 12+.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».