Премьерный показ кукольного спектакля прошел в Пушкино

Кукольный спектакль по мотивам народного произведения «Солнце, Месяц и Ворон Воронович» впервые представили артисты из Красноармейска. Показ прошел в санатории «Пушкино».

Перед выступлением, генеральную репетицию провели в Красноармейске. Идея провести спектакль и воплотить образы героев принадлежит сотрудникам социального центра «Пушкинский» Ольге Сирениной и Юлие Новиковой. Юлия их нарисовала, а Ольга сшила наряды.

Сюрприз зрителей ждал в конце представления, когда артисты появлялись перед зрителями и играли на ложках и трещотках.

Руководитель отделения «Активное долголетие» в городском округе Пушкинский Валентина Терентьева рассказала, что в санатории уже выступали артисты из Пушкино и Ивантеевки. Эмоции от просмотра зрители всегда получали только позитивные.

Артисты признались, что выбрали формат спектакля именно кукольным из-за того, что его очень хорошо принимают зрители.