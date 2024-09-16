Премьерный показ детского спектакля «Русалочка» прошел в Химках

Пресс-служба администрации городского округа Химки
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Химки

Детский спектакль «Русалочка» впервые показали на сцене театра «Наш дом» городского округа Химки. Более 500 зрителей собрались на любимую сказку Ханса Кристиана Андерсена.

Спектакль поставили по мотивам любимой с детства многих ребят сказки Ханса Криистиана Андерсена «Русалочка». Гости театра «Наш дом» погрузились в сказочную атмосферу жизни морских обитателей. Артисты выступали в ярких костюмах, а сцену дополнили тематические декорации.

«Наш дом» радует жителей Химок премьерами уже 28 лет, в репертуаре театра более 90 постановок. Спектакли проводят на двух сценах — на улицах Калинина и Маяковского.

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