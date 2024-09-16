Премьерный показ детского спектакля «Русалочка» прошел в Химках

Детский спектакль «Русалочка» впервые показали на сцене театра «Наш дом» городского округа Химки. Более 500 зрителей собрались на любимую сказку Ханса Кристиана Андерсена.

Спектакль поставили по мотивам любимой с детства многих ребят сказки Ханса Криистиана Андерсена «Русалочка». Гости театра «Наш дом» погрузились в сказочную атмосферу жизни морских обитателей. Артисты выступали в ярких костюмах, а сцену дополнили тематические декорации.

«Наш дом» радует жителей Химок премьерами уже 28 лет, в репертуаре театра более 90 постановок. Спектакли проводят на двух сценах — на улицах Калинина и Маяковского.

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