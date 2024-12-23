Премьера спектакля «Урок дочкам» прошла в Центре культуры «Глухово»

Ногинский центр культуры и творчества «Глухово» представил на суд зрителей постановку «Урок дочкам». Долгожданную премьеру подготовило творческое объединение «PRO Театр» под руководством режиссера Ирины Климовой.

Пьеса, написанная Иваном Крыловым, рассказывает историю о том, как важно сохранять свои корни, ведь истинная ценность кроется в простоте и искренности, а чрезмерная страсть к чему-либо может быть разрушительной. Эти авторские мысли превосходно донесли до зрителей актеры творческого объединения «PRO Театр. Премьера спектакля была встречена овациями.

Творческое объединение из Богородского округа «PRO Театр» — неоднократный победитель международных конкурсов, таких как международный конкурс-премия искусств «Воплощение мастерства», международный конкурс-фестиваль «Открытое сердце», международный конкурс-фестиваль «Алые паруса 2024» и многих других.

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