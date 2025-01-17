Премьера спектакля театральной студии «Родничок» прошла в Красногорске

Театральная студия «Родничок» открылась в гимназии № 5 в Красногорске 17 лет назад. Ее руководителем по сей день остается Татьяна Пырьева. Недавно сразу два актерских состава представили премьеру спектакль «Кто поедет в Новый год».

В коллективе занимаются 30 детей. К ним также присоединились родители и педагоги. Вместе они показали спектакль, в котором задействовали сразу два актерских состава из-за того, что было много желающих в нем поучаствовать.

«У нас девочка, которая исполняла роль Бабы-Яги, она на протяжении 11 лет занималась в нашей студии. Затем она поступила в институт, и два раза в год она принимает участие в наших постановках, а зимой — на „Театральной весне“», — сказала руководитель театральной студии «Родничок» Татьяна Пырьева.