Премьера спектакля театральной студии «Родничок» прошла в Красногорске
Театральная студия «Родничок» открылась в гимназии № 5 в Красногорске 17 лет назад. Ее руководителем по сей день остается Татьяна Пырьева. Недавно сразу два актерских состава представили премьеру спектакль «Кто поедет в Новый год».
В коллективе занимаются 30 детей. К ним также присоединились родители и педагоги. Вместе они показали спектакль, в котором задействовали сразу два актерских состава из-за того, что было много желающих в нем поучаствовать.
«У нас девочка, которая исполняла роль Бабы-Яги, она на протяжении 11 лет занималась в нашей студии. Затем она поступила в институт, и два раза в год она принимает участие в наших постановках, а зимой — на „Театральной весне“», — сказала руководитель театральной студии «Родничок» Татьяна Пырьева.
На сцене гимназии № 5 появились Дед Мороз и Снегурочка, символ 2024 года Дракон — он же Змей Горыныч, три богатыря, Карлсон, Емеля и Кот в сапогах. Роль последнего персонажа исполнила ученица 6 класса Анна Корсун, которая занимается в «Родничке» с 8 лет.
«Мне нравится в театре, потому что у нас очень хороший руководитель, и мы ставим очень интересные сценки», — добавила актриса Анна Корсун.
Сейчас коллектив готовится к фестивалю «Театральная весна». Он представит постановку по мотивам книги «Республика ШКИД».