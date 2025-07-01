Премьера спектакля театра «Ника» прошла в Богородском округе

Театральный коллектив «Ника» из Старой Купавны под руководством режиссера Александра Малькова представил долгожданную премьеру — спектакль по пьесе итальянского драматурга, режиссера, теоретика сценического мастерства, нобелевского лауреата Дарио Фо «Свободная пара». Эта постановка стала ярким событием в культурной жизни города, собрав зал и вызвав обсуждения среди зрителей.

Дерзкий, остроумный и глубокий текст итальянского мастера ожил на сцене в новой интерпретации. Актеры театра «Ника» постарались передать сатиру Фо, погрузив зрителей в мир иронии и неожиданных поворотов.

Спектакль заставляет не только смеяться, но и задуматься о природе свободы, сложностях отношений и навязанных обществом условностях. Герои на сцене пытаются вернуть давно утраченный смысл таким понятиям, как счастье, любовь, брак.

Театр «Ника» смог удивить зрителей. Режиссер Александр Мальков, работая с текстом Дарио Фо, сохранил его остроту, добавив элементы своего видения описанных событий.