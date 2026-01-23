Премьера спектакля «Снежная королева» прошла в Лобне

Постановку представили в лобненском театре «Камерная сцена». Роли в спектакле исполнили ребята из студии «Сны Алисы» — подопечные организации «Добрология».

Юные артисты перенесли зрителей в сказочный мир и покорили публику своим мастерством и эмоциональностью. Руководитель «Добрологии» Елена Демчинская отметила, что премьера стала итогом двухлетнего пути, где каждая репетиция вела к главному: выходу на подмостки театра.

«Этот спектакль — больше, чем сказка, он — доказательство того, что совместными усилиями можно создавать настоящее волшебство. Спасибо всем, кто был частью этого важного события», — сказала Елена Демчинская.

Директор театра «Камерная сцена» Светлана Давыдова поздравила воспитанников студии с премьерой. Она отметила, что этот спектакль реализован в рамках федерального проекта «Культура малой Родины», целью которого является сберечь и популяризировать культурное наследие народов России, а также духовно-нравственно воспитать подрастающее поколение.