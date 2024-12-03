Премьера спектакля «Шум за сценой» состоялась в Химках

Спектакль «Шум за сценой» — первая в Московской области постановка по принципу «театр в театре». Коллектив драмтеатра «Наш Дом» представил ее жителям Химок.

Постановка «Шум за сценой» относится к комедии положений. Идея принадлежит британскому драматургу Майклу Фрейну. Он обратил внимание на особую атмосферу закулисья во время подготовки к очередной пьесе и перенес свои впечатления на бумагу. Так и родился спектакль.

«Для нашего театра это не просто очередная постановка, а важный шаг вперед, демонстрирующий его творческий потенциал. Успех представления подтверждает, что культурная жизнь в Химках активно развивается», — отметила директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

В состав творческого коллектива, работавшего над постановкой, вошли как профессиональные актеры, так и начинающие звезды. Это позволило передать зрителям атмосферу взаимодействия поколений.

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