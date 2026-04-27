Премьера спектакля «Сердце императора» прошла в Серпухове

В театре «Зазеркалье» (Дворец культуры имени Ленина) 26 апреля состоялась премьера исторической драмы «Сердце императора» театральной студии «Мы вместе». Спектакль рассказывает о самом молодом правителе России — императоре Петре II.

Зал был полон с первой минуты. Финал спектакля зрители встречали стоя: цветы, овации и крики «Браво!» стали наградой 26 юным актерам, которые вышли на сцену без поддержки взрослых.

В центре сюжета — судьба мальчика, получившего в 11 лет бремя целой империи. Власть, интриги, первая любовь, дружба и предательство. Режиссер и автор инсценировки Оксана Кудрявцева вместе со студийцами искала ответ на вопрос: можно ли остаться собой, когда на тебе корона.

Самый юный исполнитель роли Петра II, Кирилл Шмидт, признался, что после погружения в эпоху ему стало «очень-очень жалко» своего героя.

Спектакль уже 30 апреля представят в Сочи на международном фестивале «Призвание Артист», а в июле он отправится в Санкт-Петербург — в самое сердце империи, где разворачивались те события.