Премьера спектакля прошла в Зарайске

Зарайск вновь подтвердил статус одного из культурных центров Подмосковья. На сцене Дворца культуры имени Леонова прошла премьера экспериментальной постановки «Взгляд в прошлое».

Спектакль, ставший результатом творческого союза театральных экспертов и местных артистов, был приурочен к 161-й годовщине со дня рождения Алексея Бахрушина — создателя первого в России Театрального музея и представителя купеческой династии. В спектакле практически нет слов.

«История великих меценатов была рассказана через экспрессивную пластику, сложный рисунок танца и живой вокал. Сцена превратилась в пространство памяти, где современные артисты вступали в диалог с историей. Важной частью сценографии стали видеовставки: на экранах оживали фасады зарайских зданий — больниц, богаделен и школ, возведенных на средства Бахрушиных», — сообщили организаторы.

Эти архитектурные памятники до сих пор определяют облик города, напоминая о масштабе их благотворительности. В руководстве ДК подчеркнули, что эта премьера станет лишь частью масштабного цикла «Бахрушинских встреч», направленного на сохранение и популяризацию уникального наследия великих меценатов.