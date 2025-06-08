Премьера спектакля по мотивам юмористических рассказов Чехова прошла в Серпухове

В Серпуховском музыкально-драматическом театре состоялся премьерный показ спектакля «Вот именно и тому подобное…». В его основу легли юмористические рассказы Антона Чехова об отношениях между мужчинами и женщинами.

Постановка заставляет зрителей по-новому посмотреть на привычные вещи, понять тонкости отношений между полами и просто посмеяться над остроумными зарисовками выдающегося писателя. Всего в спектакле девять рассказов. В нем задействованы актеры взрослой группы Театральной студии «Мелихово» и ведущий актер Серпуховского музыкально-драматического театра Дмитрий Глухов.

Режиссерами выступили Анастасия Собина и Дмитрий Глухов. Координирует работу Театральной студии «Мелихово» Елена Алексеева.

Возрастное ограничение: 16+

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