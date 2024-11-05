Премьера спектакля об отношениях детей и родителей прошла в Раменском

Новый спектакль «Два Окна» театра «Град» представили на сцене ДК «Победа» в Раменском. Постановка произвела сильное впечатление на зрителей, а контактная рассадка усилила эффект от происходящего на сцене.

Режиссёр Денис Семигорелов рассказал, что спектакль основан на двух пьесах: «Неужели меня нет» Людмилы Духаниной и «Хорошая девочка Лида» Романа Козырчикова. Объединение этих произведений стало возможным благодаря общей тематике. Первая пьеса исследует мир подростка, а вторая — молодого человека в возрасте двадцати двух лет.

Семигорелов подчеркнул, что спектакль представляет собой единую историю, разделённую на две части без антракта. В постановке затрагиваются проблемы нездоровых детско-родительских отношений и их влияние на формирование личности ребёнка. Название спектакля «Два Окна» связано с двумя кривыми окнами, использованными в качестве декораций, которые символизируют судьбы героев.

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