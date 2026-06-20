Премьера спектакля о ВОВ прошла в театре «Наш дом» в Химках

Режиссер Юрий Зайцев и сценарист Анастасия Волкова создали необычное историческое повествование. В постановке соединились пластика актеров, музыкальная партитура и вкрапления архивных документов — писем с фронта, фрагментов сводок и записей радиоэфиров.

Уже в первых сценах, показывающих будничную жизнь москвичей накануне 22 июня, чувствуется надвигающаяся беда. Звучит сообщение Левитана о начале войны. С перрона Белорусского вокзала уходят эшелоны с первыми бойцами.

«Спектакль „Дороги Победы“ — сильная, эмоциональная постановка, которая особенно символично прозвучала в преддверии 22 июня, Дня памяти и скорби. Спасибо актерам, режиссерам и всей команде за труд, вдохновение и за то, что вы держите такую высокую планку. Химки действительно могут гордиться своим театром. До встречи в следующем сезоне!» — сказала муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Сейчас коллектив театра взял паузу на подготовку к новому сезону, который начнется уже в сентябре.

Химкинский драматический театр «Наш дом» работает на двух площадках: Большая сцена расположена на улице Калинина, дом 2, а Малая — на улице Маяковского, дом 22. Билеты на все постановки нового сезона можно будет приобрести онлайн на сайте театра или в кассе на улице Калинина, 2.