Премьера спектакля о творчестве поэта Сергея Есенина прошла в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Актеры театральной студии «Верю!» Дома культуры «Гармония» показали премьеру спектакля «Таня + Сережа». Постановку посвятили творчеству Сергея Есенина.

Режиссер и руководитель студии «Верю!» Виктория Цех посвятила постановку 129-летию великого русского поэта Сергея Есенина. Спектакль повествует о его юности.

Увлекательный сюжет перенес зрителей в село Константиново. Со сцены звучали ранние стихи Есенина о рязанской земле, любви к родине, а также музыка и песни, которые воссоздали атмосферу XIX века.

В спектакле рассказано о первой любви и о том, что может потерять человек, когда поспешит за славой в угоду совести.

Актеры Константин Никушкин и Дарья Муковнина исполнили главные роли.

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