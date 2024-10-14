Премьера спектакля о творчестве поэта Сергея Есенина прошла в Воскресенске

Режиссер и руководитель студии «Верю!» Виктория Цех посвятила постановку 129-летию великого русского поэта Сергея Есенина. Спектакль повествует о его юности.

Увлекательный сюжет перенес зрителей в село Константиново. Со сцены звучали ранние стихи Есенина о рязанской земле, любви к родине, а также музыка и песни, которые воссоздали атмосферу XIX века.