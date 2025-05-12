Премьера спектакля «Народная история. Непокоренный Курск» прошла в Красногорске

В Дворце культуры «Подмосковье» в Красногорске состоялась премьера документально-театрального проекта «Народная история. Непокоренный Курск». Этот проект Центра креативных индустрий «Новый Город» был реализован при поддержке Правительства Курской области и администрации городского округа Красногорск и посвящен 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества.

«Непокоренный Курск» — спектакль, основанный на реальных событиях, рассказывающий историю от первого лица о людях, чьи судьбы навсегда изменились. Это повествование о правде, которую невозможно выдумать, и о судьбах, ставших частью национальной памяти. В основе постановки — более 200 свидетельств очевидцев трагических событий августа 2024 года, когда Курская область подверглась серьезным испытаниям.

На показе присутствовали свыше 700 зрителей, среди которых были руководитель рабочей группы Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева, первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина и заместитель директора по патриотическому воспитанию Центра «Воин» Екатерина Самсонова.

«Эти два часа пролетели как одно мгновение. На сцене объединились поколения, история и чувства. Это не просто спектакль — это урок памяти, который нужно показывать детям. Чтобы они знали, что такое гордость за свою страну и вера в Победу. Особенно отрадно, что такие глубокие, настоящие инициативы рождаются у нас, в Красногорске, и создаются нашими людьми — с душой, с ответственностью, с огромной любовью к Родине», — поделилась впечатлениями первый заместитель главы городского округа Красногорск Наталья Тимошина.

Особенностью постановки стало участие на сцене не только профессиональных актеров, но и реальных участников СВО, переселенцев, медиков, волонтеров и детей.

Кроме того, в фойе Дворца культуры «Подмосковье» была организована фотовыставка «Это наша земля. Мы не уйдем». Ее подготовили волонтеры и участники проекта Елена Муратова и Екатерина Спиридонова. В экспозиции представлены настоящие кадры с передовой: лица бойцов, флаги над разрушениями, цветы на земле, опаленной войной.

После Красногорска спектакль отправится в гастрольный тур по России.