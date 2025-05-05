Премьера спектакля «Народная история. Непокоренный Курск» пройдет в Красногорске

В Доме культуры «Подмосковье» 10 мая состоится премьера уникального документально-театрального спектакля «Народная история. Непокоренный Курск», организованного Центром креативных индустрий «Новый Город». Постановка продолжит серию культурных мероприятий, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Спектакль основан на более чем 200 реальных историях, собранных в экспедициях по Курской области. В его создании приняли участие не только профессиональные актеры, но и очевидцы событий — участники специальной военной операции, переселенцы, волонтеры и медики. Живая игра в сочетании с документальными материалами позволяет зрителям глубоко прочувствовать переживания героев.

В постановке звучат голоса ветеранов и хроники Курской битвы, а также трогательная история мальчика Ваньки, символизирующего утрату, веру и надежду. Музыкальное сопровождение композитора Марата Файзулина и аранжировки Максима Фадеева усиливают эмоциональное воздействие спектакля. Хореографию подготовили коллективы «Флэш Дэнс» и Инновационный театр балета под руководством балетмейстеров.

Режиссер Михаил Иванов вместе с художниками и постановщиками создал постановку, которая после премьеры отправится в тур по городам России, позволяя широкой аудитории познакомиться с живой историей Курска.

Начало спектакля — в 19:00. Вход по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе ДК «Подмосковье». Рекомендуемый возраст — 12+.