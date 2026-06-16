Премьера спектакля «Любовь и голуби» прошла в театре в Пушкино

В Пушкинском музыкально-драматическом театре состоялась премьера спектакля «Любовь и голуби». Первые показы прошли 12 и 13 июня. Постановку оценили зрители, а также представители Министерства культуры и туризма Московской области.

В главных ролях выступили заслуженный артист России Дмитрий Быков в роли Васи Кузякина и Юлиана Суворова в роли его жены Нади. Раису Захаровну воплотила на сцене Валентина Виленская. В роли соседей Кузякиных Мити и Шуры Вислухиных выступили Евгений Башлыков и заслуженная артистка Московской области Екатерина Житарь. Детей Кузякиных Люду, Леню и Ольгу сыграли Екатерина Ерина, Роман Бакке и Елена Фортовая.

Композитор, заслуженный артист России Андрей Семенов, отметил, что рад тому, что Пушкинский музыкально-драматический театр обратился к этому спектаклю. Он подчеркнул, что актеры музыкального театра играют не как актеры, а существуют в спектакле как люди. Это, по его мнению, единственно возможный способ сыграть такой материал.

Московский театр оперетты помог Пушкинскому драматическому театру с записью фонограммы. Ее подготовили на «Тонстудии» Киноконцерна «Мосфильм». Музыку исполнил оркестр Московского театра оперетты, за дирижерским пультом стоял автор музыки.

Режиссер-постановщик спектакля Борис Урецкий поблагодарил за поддержку Правительство региона и Администрацию городского округа Пушкинский. Он отметил, что благодаря программе «Театры малых городов» проекта «Культура малой Родины» у театра есть возможность радовать зрителя такими премьерами.

После первых показов театр получил десятки восторженных отзывов. Зрители отметили, что актеры не просто надевают костюмы своих героев, а становятся ими.

В этом сезоне спектакль «Любовь и голуби» ждет зрителей 20 и 27 июня. Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Пушкинского музыкально-драматического театра.