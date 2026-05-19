Премьера спектакля «История одного полета» прошла в Раменском округе

Артисты представили спектакль в форме пластической новеллы по мотивам притчи Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон».

«Мы собирались в начале творческого сезона и ребята прочитали „Чайку“, они тогда спросили, как мы будем это делать? Это наш очередной творческий эксперимент. Мы замахнулись на пластический спектакль. Кажется, это одна из сложнейших форм работы со зрителями и актерами», — отметила режиссер.

Актеры серьезно подошли к созданию образов. Струящиеся светлые костюмы театралов в бело-бежевой гамме передавали окраску птиц. Тонкие, летящие по сцене полупрозрачные ткани имитировали море, а огоньки — звездное небо. Большую роль в постановке играл, выделяя нужные моменты, и свет, над которым работал Алексей Кузнецов. Он выделял нужные моменты и даже «подкрашивал» их.

Музыкальное сопровождение я тоже было продумано. Во время спектакля использовались звуки моря, эхо, хоровое пение актеров, все это усилило впечатления и переживания зрителей.

Напомним, что в апреле коллектив «Звучащее слово» представил спектакль «Мертвые души» по одноименному произведению Николая Гоголя, младшая группа Варвары «Фантазеры» показала «Приключения Незнайки и его друзей», а инклюзивная — «Колобка». Впереди лето, на которое у театра тоже много планов — это и тренинги, и фестивали.