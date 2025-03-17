Премьера спектакля «Фантазеры» пройдет в Мелиховском театре в Чехове 30 марта

В музее-заповеднике Чехова «Мелихово» 30 марта состоится премьера спектакля «Фантазеры», который поставили по рассказам детского писателя Николая Носова. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Спектакль начнется в 12:00.

Зрители увидят веселую и поучительную историю о двух друзьях, которые любят фантазировать, но при этом остаются честными и верными друг другу. В ведомстве уточнили, что на новогодних каникулах гости музея уже увидели часть спектакля, а теперь смогут насладиться полной версией.

Книги Николая Носова, на которых выросло не одно поколение, учат детей дружбе, правильному выбору в сложных ситуациях и преодолению трудностей. Именно поэтому новый спектакль будет интересен как детям, так и взрослым.