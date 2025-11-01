Премьера спектакля «Эхо Анны Герман» прошла в Серпухове

В Серпуховском музыкально-драматическом театре представили спектакль «Эхо Анны Герман» — камерную и глубокую работу, которая заставляет зрителя задуматься о вечных ценностях. Постановка, созданная по пьесе современного драматурга Галины Лавриненко, является не классической биографией, а философским исследованием внутреннего мира личности.

Как отметила в интервью сама Галина Лавриненко, Серпухов и его Гортеатр произвели на нее неизгладимое впечатление. Драматург высоко оценила атмосферу города и творческий коллектив, подчеркнув, что для нее «хороший человек – это профессия. Особенно в нашем творческом деле». Эта установка стала ключевой при создании спектакля.

"Эта пьеса не про Анну Герман вообще. Взяли автобиографическую ситуацию и написали на ее основе. Это история про всех нас, просто на примере этой великой певицы. Галина Лавриненко написала свою пьесу именно для нашего театра, для нашей труппы, участников которой она хорошо знает». Такой подход позволил создать универсальную историю о том, как важно уметь прощать, принимать себя и ценить жизнь", - раскрыла концепцию режиссер-постановщик Екатерина Гвоздева.