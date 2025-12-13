Премьера спектакля «Двенадцатая ночь» прошла в драматическом театре в Серпухове

Актеры музыкально-драматического театра в Серпухове представили спектакль по мотивам комедии Уильяма Шекспира «Двенадцатая ночь, или Что угодно». Спектакль станет ярким событием в культурной жизни города.

Сюжет основан на комедии положений с переодеваниями и недоразумениями. Близнецы Виола и Себастьян оказываются в сказочной Иллирии после кораблекрушения. Виола поступает на службу к герцогу Орсино, переодевшись в юношу. Правитель влюблен в графиню Оливию, а она — в пажа. Сам паж тайно вздыхает по герцогу. Появление Себастьяна окончательно запутывает любовные интриги.

Павел Цепенюк стал режиссером. Он возглавляет театр более 20 лет. Спектакль «Двенадцатая ночь, или Что угодно» является итогом его творческого пути. В постановке соединили карнавал, итальянскую комедию, иронию и поэтичность Шекспира.

Роль Виолы и Себастьяна исполняет молодая актриса Полина Тараева, а также дебютируют выпускники театральных вузов Алексей Пшеничный и Максим Волков.