Премьера спектакля «Дни Турбиных» состоялась в Истре

В Истринском драматическом театре поставили пьесу Михаила Булгакова «Дни Турбиных». К этой постановке артисты и режиссер готовились полгода.

Пьесу сокращали, но оставляли суть, добавляли моменты из романа Булгакова «Белая гвардия» и привносили что-то свое.

«В связи с последними событиями пьеса, мне кажется, рождает какие-то новые ощущения. И эта тема снова звучит. И есть возможность пройти новый путь в этой пьесе, и мы пытаемся это делать», — рассказал режиссер Сергей Гук.

Спектакль состоял из двух отделений и антракта. Он длился два часа 40 минут. Но несмотря на долгое время зрители смотрели пьесу не отрываясь.

«Спектакль он как-то идет медленно, а потом по нарастающей начинается увлекательное действо. Здесь очень хорошо. И вот эта классика с такой подачей она увлекает. Иногда бывают постановки, которые не увлекают, а эта постановка она увлекает», — поделилась зрительница Людмила Сахарова.

На сцене выступали 9 артистов — Андрей Соколов, Анна Орлова, Владислав Карченко, Сергей Штатнов, Павел Кусков, Егор Васильцов, Владимир Ступак, Андрей Коновалов и Павел Шаров. Спектакль два дня проходил в Истринском драматическом театре, а теперь его можно будет увидеть только осенью на открытии нового театрального сезона