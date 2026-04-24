Премьера спектакля «Дюймовочка» прошла в Воскресенске

В малом зале Дворца культуры «Юбилейный» состоялась премьера спектакля «Дюймовочка» по одноименной сказке Ганса Христиана Андерсена для школьников. Ребята из экспериментальной театральной студии «Возможно!» и их руководитель Мария Баскакова представили свою версию знакомого всем с детства произведения.

Волшебник вступил со зрителями в диалог, побуждая ребят к размышлениям о сегодняшнем времени, о том, что, несмотря на все достижения технического прогресса, характеры людей мало изменились. По-прежнему перед человеком стоит выбор между добром и злом, поиск смысла жизни и своего места в ней, ответственность за принятое решение, умение выживать в сложных обстоятельствах, никогда не сдаваться и верить в лучшее.

Музыка к спектаклю была написана руководителем студии и состояла из 16 вокальных и инструментальных миниатюр. Юные артисты смогли ярко воплотить на сцене образы своих героев и увлечь зрителей, которые сопереживали происходящему на сцене действию. Красочные костюмы и «живые» декорации стали прекрасным дополнением к игре.