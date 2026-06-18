Премьера спектакля «Дядя Ваня» прошла в Химках

Сценическое решение опирается на необычное сочетание жанров: тонкий чеховский юмор сочетается с глубокой психологической драмой. Такой подход не разрушает классику, а, напротив, позволяет иначе прочувствовать ее внутреннюю силу и парадоксальность.

Действие рассказывает о возвращении в родовое имение профессора Серебрякова вместе с молодой женой. Это событие нарушает привычный уклад жизни обитателей дома и обнажает их межличностные и внутренние конфликты.

«Дядя Ваня» Антона Чехова — признанная классика мировой драматургии. Пьеса, впервые поставленная в конце XIX века, сохраняет свою актуальность. Премьера в Химкинском драматическом театре «Наш дом» не является переосмыслением ради эффекта: знакомый текст звучит по-новому, при этом не теряя глубины.

Премьерные показы уже прошли, но зрители могут познакомиться и с другими постановками театра: информация доступна на официальном сайте или в кассе по адресу улице Калинина, 2.

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