Премьера спектакля «Дядя Ваня» прошла в Химках
14 июня на Большой сцене Химкинского драматического театра «Наш дом» состоялись премьерные показы спектакля «Дядя Ваня» по пьесе Антона Чехова. Произведение поставил режиссер Юрий Зайцев.
Сценическое решение опирается на необычное сочетание жанров: тонкий чеховский юмор сочетается с глубокой психологической драмой. Такой подход не разрушает классику, а, напротив, позволяет иначе прочувствовать ее внутреннюю силу и парадоксальность.
Действие рассказывает о возвращении в родовое имение профессора Серебрякова вместе с молодой женой. Это событие нарушает привычный уклад жизни обитателей дома и обнажает их межличностные и внутренние конфликты.
«Дядя Ваня» Антона Чехова — признанная классика мировой драматургии. Пьеса, впервые поставленная в конце XIX века, сохраняет свою актуальность. Премьера в Химкинском драматическом театре «Наш дом» не является переосмыслением ради эффекта: знакомый текст звучит по-новому, при этом не теряя глубины.
Премьерные показы уже прошли, но зрители могут познакомиться и с другими постановками театра: информация доступна на официальном сайте или в кассе по адресу улице Калинина, 2.
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