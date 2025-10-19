Премьера спектакля «Что они думают о нас?» пройдет в Химках 21 октября

Театральный клуб «Страна развлечений» работает в стенах Дома культуры «Контакт» уже очень много лет. Его воспитанники выступают на открытых площадках города и за его пределами.

В этот раз на суд зрителей актеры «Страны развлечений» представят экспериментальный спектакль, где произнесут монологи от лица предметов, растений, животных и насекомых.

Руководитель студии Николай Алексеев предлагает зрителям поразмышлять, что если окружающие нас вещи, насекомые, животные могли бы говорить? Что они сказали бы нам? И так ли они не похожи на нас? Не узнаете ли вы случайно в каком-то персонаже своего знакомого? Или даже самого себя? Спектакль, конечно, о «человеках», о чувствах, отношениях, страхах и человечности.

Премьера запланирована на 21 октября. Начало в 18:00. Вход свободный. Возрастное ограничение 12+.