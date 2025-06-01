Премьера спектакля «Буратино» для детей с ОВЗ прошла в Наро-Фоминске

Мотивы «Приключения Буратино» известны всем. Исполнитель главной роли Михаил Пронин вдохновлялся просмотром легендарного советского фильма при подготовке к спектаклю.

«Буратино — он любопытный, задорный, веселый, и я смотрел этот фильм — он очень классный и интересный. Самое сложно было — выучить песню», — поделился исполнитель главной роли Михаил Пронин.

Спектакль адаптировали для особенных детей представители православного юношеского клуба «Лучики добра». Все актеры — любители.

«Мы обратились к отцу Алексию, это протоиерей Никольского собора Наро-Фоминского благочиния, и с его помощью мы в знаменитую сказку „Золотой ключик“ немножко внесли православного компонента. Были паузы в стихотворной форме, которые показывали, что нужно выбрать путь добра и света», — сказала руководитель православного юношеского клуба «Лучики добра» Елена Павицкая.

Нести свет и добро ребята, родители и педагоги школы для детей с ОВЗ собираются и впредь. Скоро состоится премьера театра теней, а летом «Лучики добра» отправятся в походы к православным святыням Подмосковья.