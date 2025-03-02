Премьера спектакля «Брак по-итальянски» прошла в Серпухове

Серпуховский городской театр представил зрителям весеннюю премьеру спектакля «Брак по-итальянски». Актеры со сцены рассказали историю любви Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.
История Софи Лорен и Марчелло Мастроянни сочетает юмор и грусть, комедию и драму. В центре сюжета — философия семьи, вопросы мимолетной молодости, жизненных ценностей и прощения.
Доменико Сориано и Филумена Мартурано живут вместе 25 лет. Она ждет предложения руки и сердца, но возлюбленный решает жениться на другой. Виртуозная игра актеров переносит зрителей в атмосферу Неаполя середины XX века — города колорита и страстей.
«„Филумена Мартурано“ — одна из самых популярных пьес де Филиппо, идущая на многих сценах мира. В ней кипят настоящие южные страсти, которыми пропитан сам воздух Южной Италии. Пьеса раскрывает философию семьи, простую и сложную одновременно: любить и прощать. Научиться этому сквозь годы и жизненные испытания — тяжелый, но необходимый путь», — сказал режиссер-постановщик Павел Цепенюк.
Пьесу поставил режиссер Павел Цепенюк, Анастасия Данилова-Кухно стала художником-постановщиком.
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