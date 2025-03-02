Премьера спектакля «Брак по-итальянски» прошла в Серпухове

История Софи Лорен и Марчелло Мастроянни сочетает юмор и грусть, комедию и драму. В центре сюжета — философия семьи, вопросы мимолетной молодости, жизненных ценностей и прощения.

Доменико Сориано и Филумена Мартурано живут вместе 25 лет. Она ждет предложения руки и сердца, но возлюбленный решает жениться на другой. Виртуозная игра актеров переносит зрителей в атмосферу Неаполя середины XX века — города колорита и страстей.