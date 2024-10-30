Премьера спектакля «Аладдин и волшебная лампа» прошла в Химках

Премьера авторской постановки по мотивам народной арабской сказки «Аладдин и волшебная лампа» прошла в Химках. Окунуться в атмосферу древнего Востока зрителей всех возрастов пригласил театр «Наш дом».

Творческий коллектив театра со сцены рассказал историю Алладина — сына портного. Его приключения учат детей не бояться приключений, проявлять доброту к окружающим и не сдаваться перед лицом трудных испытаний. Особую атмосферу создавали яркие костюмы актеров, музыкальное и световое сопровождение.

Сюрпризом для маленьких зрителей стали сладкие подарки. Их раздавали в фойе театра под громкую веселую музыку.

Напомним, что театр «Наш дом» в Химках действует уже 18 лет. Актуальная афиша спектаклей доступна на официальном сайте.

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