Премьера спектакля «А зори здесь тихие…» прошла в Химках

Театральная постановка «А зори здесь тихие…» по мотивам одноименного произведения Бориса Васильева прошла в многофункциональном социальном комплексе «Восход» в Химках. Зрителями стали жители и гости округа всех возрастов.

Театрализованное выступление подготовили артисты студии современного танца «Vanilla-Ice» и участники школьного театра «На пятом этаже». Артисты погрузили зрителей в атмосферу военных лет.

«Прекрасный спектакль! Огромная благодарность режиссёру-постановщику Ирине Долговой. Уверен, понравилось всем зрителям!» — отметил муниципальный депутат Глеб Демченко.

Сюжет постановки отсылает к судьбам пяти храбрых девушек-зенитчиц и их начальника в годы Великой Отечественной войны. Они не только самоотверженно защищали Родину, но и переживали личные драмы. Героини боролись со страхом, преодолевая сложнейшие испытания.

Постановка стала частью масштабной общественной программы «Успех V единстве поколений», которая призвана сохранить и передавать потомкам культурное и историческое наследие страны.