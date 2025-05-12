Премьера спектакля «А зори здесь тихие» прошла в Дмитрове 9 мая

В Дмитровском драматическом театре 9 мая прошел премьерный показ спектакля «А зори здесь тихие». На мероприятие были приглашены ветераны и труженики тыла — люди, которые лично знают, каким тяжелым испытанием стала Великая Отечественная война для советского народа и помнят цену Великой Победы в мае 1945 года.

Перед началом спектакля с теплыми словами поздравления и благодарности к гостям обратилась директор театра Марина Мурашкина. «День Победы — один из самых почитаемых праздников в нашей стране и во многих странах мира. В эти майские дни мы с особенным чувством переживаем события военных лет. Это священный праздник, который навсегда останется символом мужества, стойкости и единства нашего народа», — сообщила она.

Режиссером постановки выступил ведущий мастер сцены Роман Шишков. В спектакле приняли участие ведущие актеры театра, которые с большой искренностью и достоверностью воплотили на сцене образы героев повести Бориса Васильева.

Каждое слово, каждый жест и движение актеров находили живой отклик в сердцах зрителей. В зале царила особая атмосфера сопереживания — казалось, что время замерло, а события военных лет ожили перед глазами.

По окончании спектакля зал взорвался аплодисментами — это была благодарность артистам и выражение глубокого уважения всем, кто подарил нам мирное небо над головой.

«Эта постановка стала не просто театральным событием, а настоящим символом Великой Победы. Актеры своей игрой напомнили всем нам о том, что подвиг героев бессмертен, а память о нем живет в сердцах каждого из нас», — прокомментировал глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин.