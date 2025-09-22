Премьера снятого в Павловском Посаде фильма пройдет в октябре

Съемки новой художественной ленты «Все мы родом из детства» завершается в городском округе. Премьера картины, посвященной воспоминаниям о детстве и малой Родине, запланирована на октябрь текущего года.

Телеканал «Радуга» создавал фильм в тесном сотрудничестве с музеями Павловского Посада и при активной поддержке администрации муниципалитета. Яркую сцену «Танцы 70-х» годов снимали в Ретроклубе местного Музейно-выставочного комплекса. В массовых сценах участвовали школьники, воспитанники театральных студий «СказкаГрад», «Веретено» и «Лебедь». Огромную помощь оказал «Гарнизон-А».

Главные роли в фильме исполняют профессиональные актеры Екатерина Костина и Юрий Шиляев. Оригинальное музыкальное сопровождение и авторские песни создал композитор Денис Тихонов.

Особенностью проекта стало активное участие жителей города. Павловопосадцы с энтузиазмом включились в съемочный процесс. Фильм рассказывает о связи поколений, о ценностях, которые хранятся в душе каждого человека, и о важности сохранения любви к своей малой Родине.