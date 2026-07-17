Премьера постановки «Восемь любящих женщин» прошла в Химках
В доме культуры «Брехово» состоялась премьера постановки «8 любящих женщин». В основу спектакля легла пьеса французского драматурга Робера Тома.
В постановке заняты участники театральной студии дома культуры: Дина Иванова, Сергей Кропов, Алена Шкаврова, Виктория Кондратенко, Алина Кондратенко, Любовь Чарцева, Наталья Обыдина и Рена Марэ.
Режиссером выступила актриса Ольга Мугрычева, которая более 23 лет служила в театре имени Моссовета. Сегодня она продолжает творческую деятельность и передает свой опыт участникам студии.
«Такие наставники вдохновляют людей, помогают раскрыть способности и объединяют жителей вокруг творчества. Для нашего Дома культуры это особенно ценно», — подчеркнула лидер Движения общественной поддержки и директор ДК «Брехово» Светлана Пашковская.
Премьера стала результатом совместной работы режиссера и участников театральной студии.