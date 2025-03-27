Премьера оперы Сергея Рахманинова «Алеко» прошла в Дубне

Постановку готовили несколько хоровых, хореографических и театральных коллективов города. Спектакль с большим успехом прошел на сцене Дворца культуры «Октябрь».

Опера «Алеко» на основе поэмы Александра Пушкина «Цыганы» стала дипломной работой молодого композитора Сергея Рахманинова. Автор первоисточника тоже появился на сцене. Вместе с «Александром Сергеевичем» печальную историю цыгана Алеко, ставшего из ревности убийцей, рассказали артисты творческих коллективов Дубны.

Зрители высоко оценили масштаб и колорит постановки, мастерство солистов и хора, яркие костюмы и причудливые декорации. Участникам спектакля уже предстоят первые гастроли — оперу покажут в Детской школе искусств имени Чайковского в Клину в рамках программы «АРТ-визит Подмосковья».

Глава округа Максим Тихомиров отметил, что хоровые и музыкальная школы, школы искусств Дубны — одни из сильнейших в регионе и стране, а творческие коллективы Дворца культуры «Октябрь» удивляют и работают над такими большими формами, как опера «Алеко».