Премьера образовательной программы о космосе состоялась в Лобне

В театре «Камерная сцена» в Лобне показали промо-версию «Космического шоу». Премьерный показ закрывал театральный сезон.

Валерия Головань и Павел Ширяев стали идейными вдохновителями «Космического шоу». С помощью химических элементов они погружают зрителей в атмосферу космоса.

«Мы хотим окунуть в таинственный мир космоса детей и взрослых. Познакомить именно как космонавты находятся в невесомости, то есть чуть-чуть приоткрыть завесу космоса, его таинственности», — рассказала директор театра «Камерная сцена» Светлана Давыдова.

Этим летом представление доработают, и зрители вновь увидят его в августе.