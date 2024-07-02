Премьера образовательной программы о космосе состоялась в Лобне

Фото: Телеканал «360»

В театре «Камерная сцена» в Лобне показали промо-версию «Космического шоу». Премьерный показ закрывал театральный сезон.

Валерия Головань и Павел Ширяев стали идейными вдохновителями «Космического шоу». С помощью химических элементов они погружают зрителей в атмосферу космоса.

«Мы хотим окунуть в таинственный мир космоса детей и взрослых. Познакомить именно как космонавты находятся в невесомости, то есть чуть-чуть приоткрыть завесу космоса, его таинственности», — рассказала директор театра «Камерная сцена» Светлана Давыдова.

Этим летом представление доработают, и зрители вновь увидят его в августе.

Гостями «Космического шоу» стали семьи участников специальной военной операции.

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