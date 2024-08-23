Старший лейтенант Лик представит новую песню на Дне города в Раменском

Фото: Unsplash

День города Раменский пройдет 24 августа. На празднике представят новую песню, автором которой стал старший лейтенант вооруженных сил РФ в запасе, руководитель студии патриотической песни «Офицеры России» Дмитрий Лик.

Председатель Комитета по культуре и туризму Андрей Толстяков поделился записью репетиции песни, которая прозвучит в эту субботу в Раменском. Он рассказал, что жители и гости городского округа услышат ее в необычном исполнении.

«Дело в том, что исполнит песню ансамбль, в состав которого вошли ведущие артисты округа. Выражаю надежду на то, что песня произведет большое впечатление на гостей мероприятия, посвященного дню города Раменское», — отметил председатель Комитета по культуре и туризму Андрей Толстяков.

В номере примут участие боец СВО Дмитрий Фадеев, лауреаты и победители различных конкурсов — Александр Шеховцов, Роман Ануркин, Анна Бойчук и Ирина Колядина.

Афишу Дня города можно посмотреть на сайте администрации округа Раменский.

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