Премьера новогодней сказки «Похитители времени» прошла в парке Павловского Пасада

В разгар зимних каникул культурная жизнь города вновь заиграла яркими красками. Местный дом культуры превратился в настоящую сцену волшебства, где время стало главным героем.

В первую субботу января в Павлово-Посадском доме культуры «Октябрь» прошла премьера новогоднего спектакля «Похитители времени, или Секрет часов с кукушкой». Над постановкой несколько месяцев трудились творческие коллективы Городского культурно-досугового центра, чтобы подарить зрителям по-настоящему волшебное представление.

Идея и сценарий спектакля принадлежат режиссёрам Дмитрию Балашову и Виктории Рыжовой. Их история о ценности каждого мгновения тронула как детей, так и взрослых: зал был полон, а зрители — внимательны и вовлечены. На сцене развернулось захватывающее приключение с яркими героями, неожиданными поворотами и тёплым, вдохновляющим финалом.

Семьи с детьми, бабушки с внуками и другие жители города пришли, чтобы насладиться атмосферой праздника. Юные зрители с азартом следили за развитием сюжета, а взрослые высоко оценили глубину замысла и профессионализм исполнителей. Особенно отрадно, что вход на спектакль был бесплатным — это позволило каждому желающему разделить радость новогоднего чуда в кругу близких.