Премьера моноспектакля «Стакан воды» прошла в Богородском округе

Режиссером и одновременно актрисой выступила заведующая структурным подразделением «Черново» Мамонтовского сельского дома культуры Наталья Солощева. В центре спектакля — трагическая женская судьба, которая раскрылась через монолог-исповедь. В душе героини все время боролись два начала. Это заставляло зрителей следить за ее историей не отрываясь.

«Произведение — сложное для восприятия. Но такую „сложную пищу“ тоже надо давать зрителю, чтобы не позволить душе лениться. Кроме того, тема актуальная. Людмила Петрушевская родилась до войны, познав все тяготы и лишения, пережив эвакуацию, что нашло отражение в ее литературной работе», — рассказала режиссер Наталья Солощева.

После спектакля зрители смогли задать все интересующие вопросы и поделиться впечатлением об увиденном.