Премьера моноспектакля «Калейдоскоп» прошла в Серпухове

На сцене театра юного актера «ЧересЧУР» 25 апреля показали постановку в исполнении заслуженного деятеля искусств Павла Цепенюка. За один вечер зрители прожили гамму чувств: от светлой грусти по Паустовскому до глубины Мопассана.

Сцена была почти пустой — никаких лишних декораций, только артист, слово и перевоплощение. Под руководством режиссера Екатерины Гвоздевой Павел виртуозно перенес зал из лиричного мира Бабеля в музыкальную «Корзину с еловыми шишками», а затем к «Постели» Мопассана. Цветы и овации — лучшее доказательство того, что искусство одного актера способно потрясти до глубины души.

Для мастера, отдавшего театру более полувека, этот выход — не просто творческий вечер, а смелый эксперимент. По его словам, важно заявить, что есть огромный слой блистательной литературы, который не изучается в школе, и его нужно доставать, встряхивать и играть.

Директор театра Татьяна Чурикова призналась, что увидела коллегу в новом амплуа. Сам Павел отметил, что быть одновременно режиссером и актером невозможно: в такие моменты нужно отключать мозги от режиссуры и сосредотачиваться только на жизни в рассказе.

В планах — создать целый репертуарный театр одного актера под названием «Нафталин». Уже задуман спектакль про купечество, а также камерные постановки с двумя-тремя артистами.

«Меня жизнь била так, что я уже ничего не боюсь. Нужно брать и делать», — резюмировал он.