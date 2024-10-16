Премьера мюзикла «Мистер Икс» пройдет в Дмитрове 18 октября

В Центральном Дворце культуры «Созвездие» города Дмитрова состоится показ знаменитого мюзикла «Мистер Х». Представление обещает зрителям захватывающее сочетание театра, любви и коварства, искрометного юмора и проникновенного лиризма.

Мюзикл «Мистер Икс» создан по мотивам известного произведения Имре Кальмана и отличается оригинальной постановкой. В спектакле примут участие талантливые артисты Московского театра «Буфф-Парадиз», а художественным руководителем и режиссёром-постановщиком выступает Заслуженный артист России Вячеслав Иванов.

На сцене также выступят солисты и артисты Театра «Московская Оперетта» и «Геликон Опера», что гарантирует высочайший уровень исполнения и яркие музыкальные номера. Реалистичные декорации и яркие костюмы создадут атмосферу роскоши и утонченности, позволяя зрителям полностью погрузиться в мир музыки, цирка и театра.

Спектакль «Мистер Икс» состоится 18 октября в 19:00 в Центральном Дворце культуры «Созвездие». Возрастное ограничение: 12+.

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